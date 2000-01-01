Корсаков Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1833
Дата смерти12.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1833
Бракосочетание
09.02.1862
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Корсакова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
20.08.1864
Сын: Корсаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
02.08.1867
Сын: Корсаков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
29.10.1869
Сын: Корсаков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Корсакова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
21.01.1878
Сын: Корсаков Павел Владимирович
Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна
Смерть
12.08.1882