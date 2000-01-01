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Корсаков Владимир Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1833

Дата смерти

12.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1833

Отец: Корсаков Семён Николаевич

Мать: Корсакова Софья Николаевна

Бракосочетание
09.02.1862

Жена: Корсакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Корсакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
20.08.1864

Сын: Корсаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
02.08.1867

Сын: Корсаков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
29.10.1869

Сын: Корсаков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Корсакова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
21.01.1878

Сын: Корсаков Павел Владимирович

Мать ребёнка: Корсакова Елена Константиновна

Смерть
12.08.1882
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