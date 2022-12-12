Корсакова (Бороздина) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Бороздина) Елена Константиновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.03.1838

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
09.02.1862

Муж: Корсаков Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Корсакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
20.08.1864

Сын: Корсаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
02.08.1867

Сын: Корсаков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
29.10.1869

Сын: Корсаков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Корсакова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
21.01.1878

Сын: Корсаков Павел Владимирович

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович

Смерть
1922
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