Корсакова (Бороздина) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения16.03.1838
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1862
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Корсакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
20.08.1864
Сын: Корсаков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
02.08.1867
Сын: Корсаков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
29.10.1869
Сын: Корсаков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Корсакова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
21.01.1878
Сын: Корсаков Павел Владимирович
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Семёнович
Смерть
1922