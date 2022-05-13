Корсаков Николай Иванович 17.04.1749 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.04.1749

умер 24.08.1788

Отец
Корсаков Иван Младший ГерасимовичОколо 1712 г.р.
Мать
Корсакова (Трубникова) Анна ПетровнаОколо 1710 г.р.
Супруги
Корсакова (Мордвинова) Анна Семёновна07.11.1765 г.р.
Дети
Корсаков Семён Николаевич14.01.1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1749

Отец: Корсаков Иван Младший Герасимович

Мать: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Мордвинова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
14.01.1787

Сын: Корсаков Семён Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова (Мордвинова) Анна Семёновна

Смерть
24.08.1788

Мы используем куки для улучшения работы сайта.