Корсаков Николай Иванович
мужской, родился 17.04.1749
умер 24.08.1788
ОтецКорсаков Иван Младший ГерасимовичОколо 1712 г.р.
МатьКорсакова (Трубникова) Анна ПетровнаОколо 1710 г.р.
Супруги
Корсакова (Мордвинова) Анна Семёновна07.11.1765 г.р.
Дети
Корсаков Семён Николаевич14.01.1787 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1749
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1787
Сын: Корсаков Семён Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова (Мордвинова) Анна Семёновна
Смерть
24.08.1788