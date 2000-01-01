Корсакова (Трубникова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Трубникова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

27.11.1803

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1749

Сын: Корсаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Младший Герасимович

Рождение ребёнка
01.09.1751

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Младший Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Корсаков Иван Младший Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Иван Младший Герасимович

Смерть
27.11.1803
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