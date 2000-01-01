Корсакова (Трубникова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти27.11.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1749
Сын: Корсаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Младший Герасимович
Рождение ребёнка
01.09.1751
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Младший Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Корсаков Иван Младший Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1803