Корсаков Иван Младший Герасимович
мужской, родился Около 1712
умер 07.12.1770
ОтецКорсаков Герасим АфанасьевичОколо 1671 г.р.
Супруги
Корсакова (Трубникова) Анна ПетровнаОколо 1710 г.р.
Дети
Корсаков Николай Иванович17.04.1749 г.р.
Корсаков Алексей Иванович01.09.1751 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1712
Отец: Корсаков Герасим Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваксель (Корсакова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1749
Сын: Корсаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1751
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна
Смерть
07.12.1770