Корсаков Иван Младший Герасимович Около 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Иван Младший Герасимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1712

умер 07.12.1770

Отец
Корсаков Герасим АфанасьевичОколо 1671 г.р.
Супруги
Корсакова (Трубникова) Анна ПетровнаОколо 1710 г.р.
Дети
Корсаков Николай Иванович17.04.1749 г.р.
Корсаков Алексей Иванович01.09.1751 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Корсаков Герасим Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваксель (Корсакова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.04.1749

Сын: Корсаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1751

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Трубникова) Анна Петровна

Смерть
07.12.1770

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