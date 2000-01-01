Корсаков Герасим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Корсаков Афанасий Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Корсаков Иван Младший Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Иван Старший Герасимович
Мать ребёнка: Корсакова Елена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно