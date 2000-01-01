Корсаков Герасим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Герасим Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Корсаков Афанасий Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Корсаков Иван Младший Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Иван Старший Герасимович

Мать ребёнка: Корсакова Елена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Елена Никитична

Смерть
Неизвестно
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