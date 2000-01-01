Корсаков Афанасий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.1672
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Лукьян Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Корсаков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Корсаков Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Корсаков Герасим Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.03.1672
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Корсаков Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана