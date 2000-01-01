Корсаков Афанасий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсаков Афанасий Лукьянович

Корсаков Афанасий Лукьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.1672

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Лукьян Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Корсаков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Корсаков Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Корсаков Герасим Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.03.1672
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Корсаков Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close