Дешко Пелагея Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешко Пелагея Кирилловна

Дешко Пелагея Кирилловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дешко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Дешко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дешко Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Дешко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Дешко Наум Васильевич

Отец ребёнка: Дешко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устина Васильевна

Отец ребёнка: Дешко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дешко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дешко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Дешко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дешко Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close