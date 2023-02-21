Дешко Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Дешко Василий Иванович
Мать: Дешко Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
16.10.1800
Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
29.12.1802
Дочь: Домника Михайловна
Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дешко Мария Нестеровна
Смерть
Неизвестно