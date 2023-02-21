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Дешко Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Дешко Василий Иванович

Мать: Дешко Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дешко Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
16.10.1800

Сын: Дешко Фома Михайлович

Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1802

Дочь: Домника Михайловна

Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Дешко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Дешко Мария Нестеровна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Мария Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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