Дешко Мария Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Дешко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1800
Отец ребёнка: Дешко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1802
Дочь: Домника Михайловна
Отец ребёнка: Дешко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Дешко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Дешко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Дешко Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно