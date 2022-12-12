(Дешко) Устина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дешко) Устина Васильевна

(Дешко) Устина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Дешко Василий Иванович

Мать: Дешко Пелагея Кирилловна

Бракосочетание
09.02.1791

Муж: Супруненко Трофим Петрович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1791

Сын: Супруненко Наум Трофимович

Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Супруненко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Супруненко Лукьян Трофимович

Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Супруненко Степан Трофимович

Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close