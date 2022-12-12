(Дешко) Устина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Дешко Василий Иванович
Мать: Дешко Пелагея Кирилловна
Бракосочетание
09.02.1791
Рождение ребёнка
01.12.1791
Сын: Супруненко Наум Трофимович
Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Супруненко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Супруненко Лукьян Трофимович
Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Супруненко Степан Трофимович
Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Супруненко Трофим Петрович
Смерть
Неизвестно