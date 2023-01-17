Супруненко Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
09.02.1791
Жена: Устина Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1791
Сын: Супруненко Наум Трофимович
Мать ребёнка: Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Супруненко Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Супруненко Лукьян Трофимович
Мать ребёнка: Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Супруненко Степан Трофимович
Мать ребёнка: Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Трофимовна
Мать ребёнка: Устина Васильевна
Смерть
1831