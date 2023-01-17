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Супруненко Трофим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Супруненко Петр Данилович

Мать: Супруненко Пелагея Ивановна

Бракосочетание
09.02.1791

Жена: Устина Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1791

Сын: Супруненко Наум Трофимович

Мать ребёнка: Устина Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Супруненко Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Устина Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Супруненко Лукьян Трофимович

Мать ребёнка: Устина Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Супруненко Степан Трофимович

Мать ребёнка: Устина Васильевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Устина Васильевна

Смерть
1831
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