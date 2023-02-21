Супруненко Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Супруненко Демид Петрович
Мать ребёнка: Супруненко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Супруненко Трофим Петрович
Мать ребёнка: Супруненко Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно