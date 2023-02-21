Супруненко Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко Петр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Супруненко Демид Петрович

Мать ребёнка: Супруненко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Супруненко Трофим Петрович

Мать ребёнка: Супруненко Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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