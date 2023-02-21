Супруненко Демид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко Демид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Супруненко Петр Данилович

Мать: Супруненко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Супруненко Авраам Демидович

Мать ребёнка: Супруненко Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Супруненко Семен Демидович

Мать ребёнка: Супруненко Прасковья Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ульяна Демидовна

Мать ребёнка: Супруненко Прасковья Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруненко Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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