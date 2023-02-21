Супруненко Демид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1797
Сын: Супруненко Авраам Демидович
Мать ребёнка: Супруненко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Супруненко Семен Демидович
Мать ребёнка: Супруненко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ульяна Демидовна
Мать ребёнка: Супруненко Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно