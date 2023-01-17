Супруненко Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Супруненко Авраам Демидович

Отец ребёнка: Супруненко Демид Петрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Супруненко Семен Демидович

Отец ребёнка: Супруненко Демид Петрович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ульяна Демидовна

Отец ребёнка: Супруненко Демид Петрович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супруненко Демид Петрович

Смерть
Неизвестно
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