Супруненко Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Супруненко Авраам Демидович
Отец ребёнка: Супруненко Демид Петрович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Супруненко Семен Демидович
Отец ребёнка: Супруненко Демид Петрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ульяна Демидовна
Отец ребёнка: Супруненко Демид Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно