Дешко Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти28.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Дешко Василий Иванович
Мать: Дешко Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дешко Терентий Алексеевич
Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1800
Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1804
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
02.02.1808
Жена: Дешко Вера Фоминична
Бракосочетание
02.02.1808
Смерть
28.03.1835