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Дешко Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

28.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Дешко Василий Иванович

Мать: Дешко Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дешко Терентий Алексеевич

Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дешко Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1800

Сын: Дешко Демьян Алексеевич

Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1804

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Дешко Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
02.02.1808

Жена: Дешко Вера Фоминична

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1808

Жена: Дешко Ефросинья Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
28.03.1835
Носовка, Чернігівська область
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