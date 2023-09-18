Дешко (Деркач) Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дешко Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1800
Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1804
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич
Бракосочетание
02.02.1808
Смерть
Неизвестно