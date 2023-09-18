Дешко (Деркач) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Деркач) Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дешко Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дешко Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1800

Сын: Дешко Демьян Алексеевич

Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1804

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Дешко Алексей Васильевич

Бракосочетание
02.02.1808

Муж: Дешко Алексей Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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