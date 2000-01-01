Дешко Наум Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Дешко Василий Иванович
Мать: Дешко Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья Наумовна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Устиния Наумовна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1799
Сын: Дешко Иван Наумович
Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дешко Демид Наумович
Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Наумовна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1804
Дочь: Маслак Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дешко Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно