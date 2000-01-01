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Дешко Наум Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Дешко Василий Иванович

Мать: Дешко Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья Наумовна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Устиния Наумовна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1799

Сын: Дешко Иван Наумович

Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Дешко Демид Наумович

Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Наумовна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1804

Дочь: Маслак Татьяна Наумовна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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