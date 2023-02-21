Дешко (Кравченко) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья Наумовна
Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Устиния Наумовна
Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1799
Сын: Дешко Иван Наумович
Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дешко Демид Наумович
Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Наумовна
Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1804
Дочь: Маслак Татьяна Наумовна
Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно