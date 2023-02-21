Дешко (Кравченко) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Кравченко) Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья Наумовна

Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Устиния Наумовна

Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.1799

Сын: Дешко Иван Наумович

Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Дешко Демид Наумович

Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Наумовна

Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1804

Дочь: Маслак Татьяна Наумовна

Отец ребёнка: Дешко Наум Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешко Наум Васильевич

Смерть
Неизвестно
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