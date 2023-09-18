Дешко Демид Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Дешко Наум Васильевич
Мать: Дешко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Дешко Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1825
Дочь: Мария Демидовна
Мать ребёнка: Дешко Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1826
Дочь: Ефросинья Демидовна
Мать ребёнка: Дешко Марфа Николаевна
Смерть
Неизвестно