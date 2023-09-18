Дешко Демид Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Демид Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Дешко Наум Васильевич

Мать: Дешко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дешко Трофим Демидович

Мать ребёнка: Дешко Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1825

Дочь: Мария Демидовна

Мать ребёнка: Дешко Марфа Николаевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1826

Дочь: Ефросинья Демидовна

Мать ребёнка: Дешко Марфа Николаевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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