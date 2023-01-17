Дешко Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Дешко Демид Наумович
Рождение ребёнка
28.06.1825
Дочь: Мария Демидовна
Отец ребёнка: Дешко Демид Наумович
Рождение ребёнка
29.09.1826
Дочь: Ефросинья Демидовна
Отец ребёнка: Дешко Демид Наумович
Смерть
Неизвестно