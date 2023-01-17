Дешко Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Марфа Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дешко Трофим Демидович

Отец ребёнка: Дешко Демид Наумович

Рождение ребёнка
28.06.1825

Дочь: Мария Демидовна

Отец ребёнка: Дешко Демид Наумович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1826

Дочь: Ефросинья Демидовна

Отец ребёнка: Дешко Демид Наумович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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