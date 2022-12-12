Дешко Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти03.04.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Дешко Василий Иванович
Мать: Дешко Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна
Рождение ребёнка
21.07.1785
Сын: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1791
Сын: Дешко Иван Федорович
Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1801
Дочь: Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1828