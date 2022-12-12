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Дешко Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

03.04.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Дешко Василий Иванович

Мать: Дешко Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дешко Григорий Федорович

Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Рождение ребёнка
21.07.1785

Сын: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Рождение ребёнка
23.01.1791

Сын: Дешко Иван Федорович

Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1801

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Смерть
03.04.1828
Носовка, Чернігівська область
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