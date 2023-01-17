Дешко Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

01.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Дешко Федор Васильевич

Мать: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Бракосочетание
09.11.1802

Жена: Дешко Прасковья Федоровна

Носовка, Чернігівська область
Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Федоровна

Смерть
01.10.1840
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