Дешко Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти01.10.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
09.11.1802
Носовка, Чернігівська область
Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Федоровна
Смерть
01.10.1840