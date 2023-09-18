Дешко (Лысенко) Устиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Лысенко) Устиния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Лысенко Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.01.1782

Сын: Дешко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1785

Сын: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1788

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1791

Сын: Дешко Иван Федорович

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1793

Сын: Дешко Герасим Федоров

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Рождение ребёнка
30.04.1797

Сын: Дешко Яков Федоров

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1801

Дочь: Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешко Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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