Дешко (Лысенко) Устиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Лысенко Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.01.1782
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1785
Сын: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1788
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1791
Сын: Дешко Иван Федорович
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1793
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1797
Сын: Дешко Яков Федоров
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1801
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Дешко Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно