Дешко Леонтий (Лев) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешко Леонтий (Лев) Федорович

Дешко Леонтий (Лев) Федорович

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

21.07.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1785

Отец: Дешко Федор Васильевич

Мать: Дешко Устиния Федоровна/Андреевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1806

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1807

Сын: Дешко Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1811

Сын: Дешко Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1814

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1816

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1819

Сын: Дешко Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1821

Сын: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1824

Сын: Дешко Леонтий Леонтьевич

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.1827

Дочь: Марина Леонтьевна

Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
12.04.1833

Жена: Дешко Домника (Domnikia)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1837

Сын: Дешко Игнатий Львович

Мать ребёнка: Дешко Домника (Domnikia)

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close