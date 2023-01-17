Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Место рождения
Дата рождения21.07.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1785
Рождение ребёнка
08.02.1806
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1807
Сын: Дешко Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1811
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1814
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1816
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1819
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1821
Сын: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
19.06.1824
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1827
Дочь: Марина Леонтьевна
Мать ребёнка: Дешко Ксения Михайловна
Бракосочетание
12.04.1833
Жена: Дешко Домника (Domnikia)
Рождение ребёнка
29.01.1837
Мать ребёнка: Дешко Домника (Domnikia)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дешко Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно