Дешко (Чайка/Chaika Galeta) Домника Кириловна (Domnikia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешко (Чайка/Chaika Galeta) Домника Кириловна (Domnikia)

Дешко (Чайка/Chaika Galeta) Домника Кириловна (Domnikia)

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

08.01.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1795

Отец: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович

Мать: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
1812

Муж: Дужник Дмитрий Зиновьевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
12.04.1833

Муж: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1837

Сын: Дешко Игнатий Львович

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close