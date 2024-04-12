Дешко (Чайка/Chaika Galeta) Домника Кириловна (Domnikia)
Место рождения
Дата рождения08.01.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1795
Отец: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович
Мать: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна
Бракосочетание
1812
Бракосочетание
12.04.1833
Рождение ребёнка
29.01.1837
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Смерть
Неизвестно