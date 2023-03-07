Чайка Chaika Geleta (Скороходова) Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Elena
Отец ребёнка: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович
Рождение ребёнка
08.01.1795
Дочь: Дешко Домника (Domnikia)
Отец ребёнка: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович
Рождение ребёнка
14.06.1807
Смерть
Неизвестно