Чайка Chaika Geleta (Скороходова) Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Chaika Geleta (Скороходова) Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Elena

Отец ребёнка: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1795

Дочь: Дешко Домника (Domnikia)

Отец ребёнка: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1807

Сын: Чайка Галета / Chaika Galeta Онуфрий Kirillovich

Отец ребёнка: Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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