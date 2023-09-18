Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Elena

Мать ребёнка: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1795

Дочь: Дешко Домника Кириловна (Domnikia)

Мать ребёнка: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1807

Сын: Чайка Галета / Chaika Galeta Онуфрий Кириллович / Onufriy Kirillovich

Мать ребёнка: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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