Чайка Кирилл Петрович/Гаврилович
Место рожденияUkraine
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Elena
Мать ребёнка: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.01.1795
Дочь: Дешко Домника Кириловна (Domnikia)
Мать ребёнка: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.06.1807
Сын: Чайка Галета / Chaika Galeta Онуфрий Кириллович / Onufriy Kirillovich
Мать ребёнка: Чайка Chaika Geleta Васса Григорьевна/Никитична/Леонтьевна
Смерть
Неизвестно