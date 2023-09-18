Дешко Григорий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1807
Дата смерти28.01.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1807
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дешко Дорофей Григорьевич
Мать ребёнка: Дешко Федора Григорьевна
Бракосочетание
06.?.1829
Жена: Дешко Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1830
Дочь: Синклития? Григорьевна
Мать ребёнка: Дешко Федора Григорьевна
Смерть
28.01.1851