Дешко Григорий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Григорий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1807

Дата смерти

28.01.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1807

Отец: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Мать: Дешко Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дешко Дорофей Григорьевич

Мать ребёнка: Дешко Федора Григорьевна

Бракосочетание
06.?.1829

Жена: Дешко Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1830

Дочь: Синклития? Григорьевна

Мать ребёнка: Дешко Федора Григорьевна

Смерть
28.01.1851
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