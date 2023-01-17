Дешко (Палюховна) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Палюховна) Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

02.01.1831

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1806

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1807

Сын: Дешко Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1811

Сын: Дешко Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1814

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1816

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Рождение ребёнка
14.01.1819

Сын: Дешко Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Рождение ребёнка
16.08.1821

Сын: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1824

Сын: Дешко Леонтий Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Рождение ребёнка
26.02.1827

Дочь: Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Смерть
02.01.1831
Носовка, Чернігівська область
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