Дешко (Палюховна) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти02.01.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1806
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1807
Сын: Дешко Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1811
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1814
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1816
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
14.01.1819
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
16.08.1821
Сын: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
19.06.1824
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Рождение ребёнка
26.02.1827
Дочь: Марина Леонтьевна
Отец ребёнка: Дешко Леонтий (Лев) Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1831