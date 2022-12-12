Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

16.08.1821

Дата смерти

07.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1821

Отец: Дешко Леонтий (Лев) Федорович

Мать: Дешко Ксения Михайловна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.04.1844

Жена: Дешко Прасковья Петровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1844

Сын: Дешко Корнилий Андреевич

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Петровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Дешко Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Петровна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
23.04.1856

Жена: Дешко Марфа Зиновьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1857

Сын: Дешко Федор Андреевич

Мать ребёнка: Дешко Марфа Зиновьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1859

Сын: Дешко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Дешко Марфа Зиновьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1862

Дочь: Зиновия Андреевна

Мать ребёнка: Дешко Марфа Зиновьевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
07.05.1882
Носовка, Чернігівська область
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