Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1821
Дата смерти07.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1821
Бракосочетание
16.04.1844
Жена: Дешко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1844
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
16.12.1850
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Петровна
Бракосочетание
23.04.1856
Жена: Дешко Марфа Зиновьевна
Рождение ребёнка
13.08.1857
Мать ребёнка: Дешко Марфа Зиновьевна
Рождение ребёнка
12.11.1859
Сын: Дешко Иван Андреевич
Мать ребёнка: Дешко Марфа Зиновьевна
Рождение ребёнка
02.11.1862
Дочь: Зиновия Андреевна
Мать ребёнка: Дешко Марфа Зиновьевна
Смерть
07.05.1882