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Дешко Даниил Андреевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

16.12.1850

Дата смерти

20.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1850

Отец: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Мать: Дешко Прасковья Петровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1880

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1883

Сын: Дешко Иван Данилович

Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Дешко Мирон Данилович

Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Марина Прокофьевна

Смерть
20.12.1896
Носовка, Чернігівська область
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