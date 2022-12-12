Дешко Даниил Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1850
Дата смерти20.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1850
Рождение ребёнка
04.03.1875
Дочь: Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.02.1880
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна
Рождение ребёнка
31.05.1883
Сын: Дешко Иван Данилович
Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна
Рождение ребёнка
16.08.1885
Мать ребёнка: Дешко Марина Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дешко Марина Прокофьевна
Смерть
20.12.1896