Дешко Мирон Данилович
Место рождения
Дата рождения16.08.1885
Дата смертиОколо ?.09.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885
Отец: Дешко Даниил Андреевич
Мать: Дешко Марина Прокофьевна
Рождение ребёнка
11.07.1911
Дочь: Бутченко Любовь Мироновна
Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)
Рождение ребёнка
07.05.1914
Дочь: Оксимец Елена Мироновна
Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дешко Иван Миронович
Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Самбор Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)
Бракосочетание
15.11.1923
Жена: Дешко Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Дешко Илья Миронович
Мать ребёнка: Дешко Ульяна Васильевна
Смерть
Около ?.09.1964