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Дешко Мирон Данилович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

16.08.1885

Дата смерти

Около ?.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885

Отец: Дешко Даниил Андреевич

Мать: Дешко Марина Прокофьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1911

Дочь: Бутченко Любовь Мироновна

Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1914

Дочь: Оксимец Елена Мироновна

Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дешко Иван Миронович

Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1922

Дочь: Самбор Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Дешко Мавра (Осиповна)

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
15.11.1923

Жена: Дешко Ульяна Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Дешко Илья Миронович

Мать ребёнка: Дешко Ульяна Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Около ?.09.1964
Носовка, Чернігівська область
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