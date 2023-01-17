(Дешко) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения14.02.1880
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1880
Отец: Дешко Даниил Андреевич
Мать: Дешко Марина Прокофьевна
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
05.01.1903
Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1904
Сын: Бутченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович
Киевская обл., с. Демеевка
Рождение ребёнка
29.06.1910
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович
Киевская обл., с. Демеевка
Рождение ребёнка
05.06.1912
Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович
Киевская обл., с. Демеевка
Смерть
Около 1916