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(Дешко) Анна Даниловна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.02.1880

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1880

Отец: Дешко Даниил Андреевич

Мать: Дешко Марина Прокофьевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Бутченко Иван Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Бутченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1904

Сын: Бутченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бутченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович

Киевская обл., с. Демеевка
Рождение ребёнка
29.06.1910

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович

Киевская обл., с. Демеевка
Рождение ребёнка
05.06.1912

Сын: Бутченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Бутченко Иван Павлович

Киевская обл., с. Демеевка
Смерть
Около 1916
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