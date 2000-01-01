Бутченко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутченко Петр Иванович

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Место рождения

Киевская обл., с. Демеевка

Дата рождения

05.06.1912

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1912

Отец: Бутченко Иван Павлович

Мать: Анна Даниловна

Киевская обл., с. Демеевка
Рождение ребёнка
11.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Глебовна

Славгород
Рождение ребёнка
13.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Глебовна

Смерть
1957
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