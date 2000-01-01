Бутченко Петр Иванович
Место рожденияКиевская обл., с. Демеевка
Дата рождения05.06.1912
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1912
Отец: Бутченко Иван Павлович
Мать: Анна Даниловна
Киевская обл., с. Демеевка
Рождение ребёнка
11.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алла Глебовна
Славгород
Рождение ребёнка
13.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алла Глебовна
Смерть
1957