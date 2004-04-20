(Цытович) Алла Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цытович) Алла Глебовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1917

Дата смерти

20.04.2004

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1917

Отец: Цытович Глеб Александрович

Мать: Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутченко Петр Иванович

Славгород
Рождение ребёнка
13.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутченко Петр Иванович

Смерть
20.04.2004
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