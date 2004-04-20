(Цытович) Алла Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1917
Дата смерти20.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1917
Отец: Цытович Глеб Александрович
Мать: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутченко Петр Иванович
Славгород
Рождение ребёнка
13.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутченко Петр Иванович
Смерть
20.04.2004