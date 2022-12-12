(Петренко (Чижевская?)) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1910
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1917
Дочь: Алла Глебовна
Отец ребёнка: Цытович Глеб Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Глебовна
Отец ребёнка: Цытович Глеб Александрович
Смерть
1964