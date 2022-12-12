(Петренко (Чижевская?)) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петренко (Чижевская?)) Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1910

Муж: Цытович Глеб Александрович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1917

Дочь: Алла Глебовна

Отец ребёнка: Цытович Глеб Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Глебовна

Отец ребёнка: Цытович Глеб Александрович

Смерть
1964
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