Цытович Глеб Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цытович Глеб Александрович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

08.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1889

Отец: Цытович Александр Львович

Мать: Цытович Мария Федоровна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
05.11.1910

Жена: Зинаида Дмитриевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1917

Дочь: Алла Глебовна

Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Глебовна

Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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