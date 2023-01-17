Цытович Глеб Александрович
Место рождения
Дата рождения08.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1889
Отец: Цытович Александр Львович
Мать: Цытович Мария Федоровна
Бракосочетание
05.11.1910
Жена: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.05.1917
Дочь: Алла Глебовна
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Глебовна
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно