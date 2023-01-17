Цытович Александр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1845
Дата смерти15.05.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1845
Отец: Цытович Лев
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1874
Жена: Цытович Мария Федоровна
Рождение ребёнка
30.08.1877
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1880
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1882
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна
Рождение ребёнка
08.08.1889
Сын: Цытович Глеб Александрович
Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна
Смерть
15.05.1919