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Цытович Александр Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1845

Дата смерти

15.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1845

Отец: Цытович Лев

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1874

Жена: Цытович Мария Федоровна

Рождение ребёнка
30.08.1877

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1880

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1882

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Цытович Глеб Александрович

Мать ребёнка: Цытович Мария Федоровна

Киев, Киевский уезд
Смерть
15.05.1919
Киев, Киевский уезд
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