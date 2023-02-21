Цытович (Лазарева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти03.02.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Лазарев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1874
Рождение ребёнка
30.08.1877
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Цытович Александр Львович
Рождение ребёнка
16.04.1880
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Цытович Александр Львович
Рождение ребёнка
26.01.1882
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Цытович Александр Львович
Рождение ребёнка
08.08.1889
Сын: Цытович Глеб Александрович
Отец ребёнка: Цытович Александр Львович
Смерть
03.02.1913