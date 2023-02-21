Цытович (Лазарева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цытович (Лазарева) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

03.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лазарев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1874

Муж: Цытович Александр Львович

Рождение ребёнка
30.08.1877

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Цытович Александр Львович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1880

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Цытович Александр Львович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1882

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Цытович Александр Львович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Цытович Глеб Александрович

Отец ребёнка: Цытович Александр Львович

Киев, Киевский уезд
Смерть
03.02.1913
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