Лазарева (Фальченко) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Фальченко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.?.1845
Подольская Крестовоздвиженская церковь, Киев, Киев, Киев, Украина
Рождение ребёнка
11.02.1854
Дочь: Цытович Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лазарев/шпигель Федор Лазаревич/ Хаим Мордко
Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно