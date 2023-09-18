Лазарева (Фальченко) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Фальченко) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Фальченко Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.?.1845

Муж: Лазарев/шпигель Федор Лазаревич/ Хаим Мордко

Подольская Крестовоздвиженская церковь, Киев, Киев, Киев, Украина
Рождение ребёнка
11.02.1854

Дочь: Цытович Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лазарев/шпигель Федор Лазаревич/ Хаим Мордко

Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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