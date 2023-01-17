Дешко Марина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Марина Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

28.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1880

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1883

Сын: Дешко Иван Данилович

Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Дешко Мирон Данилович

Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешко Даниил Андреевич

Смерть
28.09.1913
Носовка, Чернігівська область
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