Дешко Марина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти28.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1875
Дочь: Евдокия Данииловна
Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1880
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1883
Сын: Дешко Иван Данилович
Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1885
Отец ребёнка: Дешко Даниил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1913