Дешко (Волошина) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1844
Рождение ребёнка
10.09.1844
Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.12.1850
Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Смерть
Неизвестно