Дешко (Волошина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Волошина) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1844

Муж: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1844

Сын: Дешко Корнилий Андреевич

Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Дешко Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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