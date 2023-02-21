Дешко (Зинсукова) Марфа Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Зинсукова) Марфа Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

02.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856

Муж: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1857

Сын: Дешко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1859

Сын: Дешко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1862

Дочь: Зиновия Андреевна

Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
02.03.1907
Носовка, Чернігівська область
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