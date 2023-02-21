Дешко (Зинсукова) Марфа Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти02.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
13.08.1857
Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.11.1859
Сын: Дешко Иван Андреевич
Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.11.1862
Дочь: Зиновия Андреевна
Отец ребёнка: Дешко Андрей (Андриан) Леонтьевич
Смерть
02.03.1907