Дешко (Саливон) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1802
Носовка, Чернігівська область
Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Дешко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Дешко Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно