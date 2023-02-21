Дешко (Саливон) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешко (Саливон) Прасковья Федоровна

Дешко (Саливон) Прасковья Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1802

Муж: Дешко Григорий Федорович

Носовка, Чернігівська область
Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Дешко Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Дешко Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close