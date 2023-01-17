Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1905
Дата смертиПосле 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1905
Крещение
16.09.1906
Godparents:Подкорытова Мария Александровна | Успенская церковь Сысертского завода
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1936
Сын: Мурасов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Генриетта Васильевна
Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурасов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусов Евгений
Отец ребёнка: Бусов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусов Борис
Отец ребёнка: Бусов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусов Василий
Отец ребёнка: Бусов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусов ?
Смерть
После 1985