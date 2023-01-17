Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна

Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна

avatar

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

15.09.1905

Дата смерти

После 1985

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1905

Отец: Крушинский Григорий Георгиевич

Мать: Крушинская Александра Ильинична

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Крещение
16.09.1906
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Godparents:Подкорытова Мария Александровна | Успенская церковь Сысертского завода
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мурасов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1936

Сын: Мурасов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурасов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генриетта Васильевна

Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурасов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мурасов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусов Евгений

Отец ребёнка: Бусов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусов Борис

Отец ребёнка: Бусов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусов Василий

Отец ребёнка: Бусов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусов ?

Смерть
После 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close