(Мурасова) Генриетта Васильевна
женский, родилась 03.10.1929, Москва, город федерального значения Москва
умерла 14.12.1970, Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
ОтецМурасов Василий Матвеевич19.09.1903 ст. г.р.
МатьМурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна15.09.1905 г.р.
Дети
Хахина Маргарита Львовна08.10.? г.р.
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Рождение
03.10.1929
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.?
Дочь: Хахина Маргарита Львовна
Отец ребёнка: Лев
Смерть
14.12.1970
Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область