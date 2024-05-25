(Мурасова) Генриетта Васильевна 03.10.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

(Мурасова) Генриетта Васильевна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 03.10.1929, Москва, город федерального значения Москва

умерла 14.12.1970, Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Отец
Мурасов Василий Матвеевич19.09.1903 ст. г.р.
Мать
Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна15.09.1905 г.р.
Дети
Хахина Маргарита Львовна08.10.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1929

Отец: Мурасов Василий Матвеевич

Мать: Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.10.?

Дочь: Хахина Маргарита Львовна

Отец ребёнка: Лев

Смерть
14.12.1970
Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область

https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial?name=&surname=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&patronymic=&page=5&on_page=10&date_birth=&date_death=

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