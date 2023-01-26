город Сысерть, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Сысерть

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2291Сысертский, зав.при р. Сысерте и Заводском пруде.46станов. кварт.133534173829Церквей православных 3. Волостное правление. Почтовая контора. Почтовая станция. Училище. Женский детский приют. Госпиталь. Железоделательный завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Сысертская волость
550. Сысертский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Сысерте и зав. пруде, дворов 1352, жителей 7463, волостное правление (уездный город 40 в), 3 церкви п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Сысертская волость
село Сысертский завод133441623183444114754916564

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Сысертская волость
1) з. Сысертский на р. Сысерти, входящей в состав бассейна р. Исети. Сысертский завод составляет центр крупного округа Сысертских заводов. Основан в XVIII в. казною и вск Показать все Сысертское общество170746724842Быв. маст. посес. гор. зав.Православные Русские47

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
10491Сысертьгород56°30'с.ш.60°49'в.д.O-41-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000001г Сысертьгород

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