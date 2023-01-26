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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2291Сысертский, зав.при р. Сысерте и Заводском пруде.46станов. кварт.133534173829Церквей православных 3. Волостное правление. Почтовая контора. Почтовая станция. Училище. Женский детский приют. Госпиталь. Железоделательный завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
550. Сысертский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Сысерте и зав. пруде, дворов 1352, жителей 7463, волостное правление (уездный город 40 в), 3 церкви п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сысертский завод133441623183444114754916564
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Сысертский на р. Сысерти, входящей в состав бассейна р. Исети. Сысертский завод составляет центр крупного округа Сысертских заводов. Основан в XVIII в. казною и вск Показать все Сысертское общество170746724842Быв. маст. посес. гор. зав.Православные Русские47—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10491Сысертьгород56°30'с.ш.60°49'в.д.O-41-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65722000001г Сысертьгород