Мурасов Юрий Васильевич
мужской, родился 1926, Москва, город федерального значения Москва
умер 2000
ОтецМурасов Василий Матвеевич19.09.1903 ст. г.р.
МатьМурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна15.09.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Москва, город федерального значения Москва
Призыв на военную службу
01.10.1943
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Военная награда
04.10.1944
Военная награда
01.03.1945
Смерть
2000