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Мурасов Юрий Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мурасов Василий Матвеевич

Мать: Мурасова Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2000
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