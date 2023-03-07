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Мурасов Юрий Васильевич
Мурасов Юрий Васильевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1926
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Мурасов Василий Матвеевич
1903 г.р.
Мать
Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Мурасов Василий Матвеевич
Мать:
Мурасова Надежда Григорьевна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
2000
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