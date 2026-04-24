Мурасов Юрий Васильевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурасов Юрий Васильевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1926, Москва, город федерального значения Москва

умер 2000

Отец
Мурасов Василий Матвеевич19.09.1903 ст. г.р.
Мать
Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна15.09.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мурасов Василий Матвеевич

Мать: Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Призыв на военную службу
01.10.1943
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Военная награда
04.10.1944

Красная звезда

Военная награда
01.03.1945

За отвагу

Смерть
2000

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