Крушинский Григорий Георгиевич
мужской, родился 07.01.1878 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер С 1919 по 1921
МатьКрушинская (Попова) Пелагея Васильевна1856 г.р.
ОтецКрушинский Георгий Афанасьев21.04.1846 ст. г.р.
Супруги
Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична02.11.1884 г.р.
Дети
Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна15.09.1905 г.р.
Крушинский Владимир Григорьевич1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1878
Рождение
07.01.1878 ст.
Бракосочетание
22.10.1904
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична
Рождение ребёнка
1913
Сын: Крушинский Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
С 1919 по 1921
Симеоно-аннинская церковь