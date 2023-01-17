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Крушинский Григорий Георгиевич

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Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

07.01.1878 ст.

Дата смерти

С 1919 по 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1878
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-аннинская церковь
Рождение
07.01.1878 ст.

Отец: Крушинский Георгий Афанасьевич

Мать: Крушинская Пелагея Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
22.10.1904

Жена: Крушинская Александра Ильинична

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Мурасова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Крушинская Александра Ильинична

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Крушинский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Крушинская Александра Ильинична

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
С 1919 по 1921
Причина смерти: Болезнь
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