Крушинский Григорий Георгиевич 07.01.1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крушинский Григорий Георгиевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 07.01.1878 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер С 1919 по 1921

Мать
Крушинская (Попова) Пелагея Васильевна1856 г.р.
Отец
Крушинский Георгий Афанасьев21.04.1846 ст. г.р.
Супруги
Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична02.11.1884 г.р.
Дети
Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна15.09.1905 г.р.
Крушинский Владимир Григорьевич1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1878
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Симеоно-аннинская церковь

Рождение
07.01.1878 ст.

Отец: Крушинский Георгий Афанасьев

Мать: Крушинская (Попова) Пелагея Васильевна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
22.10.1904

Жена: Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Мурасова (Крушинская) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крушинский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Крушинская (Подкорытова) Александра Ильинична

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Смерть
С 1919 по 1921

Причина смерти: Болезнь

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