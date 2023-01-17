Крушинский Григорий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1878 ст.
Дата смертиС 1919 по 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1878
Симеоно-аннинская церковь
Рождение
07.01.1878 ст.
Бракосочетание
22.10.1904
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Мурасова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Крушинская Александра Ильинична
Рождение ребёнка
1913
Сын: Крушинский Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Крушинская Александра Ильинична
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
С 1919 по 1921
Причина смерти: Болезнь